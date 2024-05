Striscia la Notizia - Francesca Fagnani convocata dal Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio | le anticipazioni

Il programma di Canale 5 ha definito "Belva griffata" la giornalista che nel corso delle sue interviste ha sfoggiato gioielli firmati Pasquale Bruni per un valore di 100mila euro. Le giustificazioni della conduttrice non hanno convito il telegiornale satirico di Mediaset che ha riportato in luce una clip realizzata per Vanity Fair .Continua a leggere fanpage

Simpatica intervista in onda a Striscia la notizia questa sera: Francesca Fagnani al centro della puntata Francesca Fagnani finalmente dice tutto sui gioielli preziosi di una nota maison indossati assiduamente nella sua trasmissione Belve, al Festival di Sanremo e nei servizi fotografici di alcuni settimanali di moda. Ecco l’auto- intervista “esclusiva” in cui la compagna di Enrico Mentana racconta questo e altro. 361magazine

23 maggio, il collettivo degli studenti in piazza contro la mafia - 23 maggio, il collettivo degli studenti in piazza contro la mafia - Il prossimo 23 maggio migliaia di studenti, giovani, lavoratori si muoveranno in corteo per le strade del centro storico, in occasione del 32esimo anniversario della strage di Capaci. La manifestazion ... blogsicilia

Tragedia in diretta Instagram: il giovane rapper Rylo Huncho muore in circostanze scioccanti - Tragedia in diretta Instagram: il giovane rapper Rylo Huncho muore in circostanze scioccanti - Contesto: In questo articolo, esploreremo la tragica morte del giovane rapper Rylo Huncho, avvenuta durante una diretta Instagram con i suoi follower. occhioche

Le Iene Show 2024: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 21 maggio - Le Iene Show 2024: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 21 maggio - Filippo Roma e francesca Di Stefano hanno cercato di fare luce sulla presenza, all’interno del Foro Italico, di due chioschi impiegati al servizio ristoro che sembrerebbero appartenere alla famiglia ... tpi