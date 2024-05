Striscia - Francesca Fagnani convocata dall’Ordine dei Giornalisti per il caso degli orecchini

Ancora una stangata da parte di Striscia la Notizia per Francesca Fagnani, che ormai da settimane sta facendo i conti con la consueta polemica ironica propria del tg satirico di Canale 5 per la questione dei Gioielli indossati durante Belve e il Festival di Sanremo. Ora, il programma di Antonio Ricci ha mandato in onda un’autointervista montata in cui la giornalista risponde ad alcune domande in merito alla questione.

dilei