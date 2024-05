Stragi mafiose del ’93 - indagato il generale Mario Mori | “Pur sapend - non le ha impedite”

"Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto, dalla Procura di Firenze, un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico". Il generale Mario Mori annuncia così di essere stato iscritto nel registro degli indagati per le stragi mafiose del 1993, "avendo constatato che il circo mediatico si è già messo in moto".

L'ex pm di Milano Ilda Boccassini, da cinque anni in pensione, è stata indagata dalla procura di Firenze, per non aver rivelato una fonte ai pm Luca Turco e Luca Tescaroli, in un'inchiesta diventata parallela a quella sui mandanti delle Stragi mafiose del 1993 L'articolo Stragi mafiose del ’93: Ilda Boccassini indagata a Firenze. L’accusa: “Non rivelò le fonti” proviene da Firenze Post.

