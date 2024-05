Stragi del 1993 - generale Mori indagato a Firenze

L’ex pm di Milano Ilda Boccassini , da cinque anni in pensione, è stata indagata dalla procura di Firenze , per non aver rivelato una fonte ai pm Luca Turco e Luca Tescaroli, in un’inchiesta diventata parallela a quella sui mandanti delle Stragi mafiose del 1993 . Secondo quanto si apprende i due pm fiorentini hanno notificato l’avviso di conclusione delle indagini a Ilda Boccassini pochi giorni. gazzettadelsud

Firenze, 21 maggio 2024 – Svolta clamorosa nelle indagini per gli attentati di Firenze, Milano e Roma del 1993 , svolta resa nota dal generale dei carabinieri Mario Mori dopo aver appreso di essere indagato : «Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto, dalla Procura della Repubblica di Firenze, un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico». lanazione

