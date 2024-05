Stop ai minori sui social | arriva la legge contro i baby influencer e i genitori che li sfruttano

(Di martedì 21 maggio 2024) Dopo la Francia, a breve anche in Italia potrebbere una stretta sui cosiddetti: i guadagni facili ottenuti con l'esposizione dei bambini suinetwork potrebbero infatti avere i mesi contati. Un largo fronte parlamentare, che va da Fratelli d'Italia al Partito...

Il provvedimento presentato da Fdi in Senato e dal Pd alla Camera. Nei sei articoli della bozza che l'Adnkronos ha potuto visionare l'onere ai social di provare l'età degli utenti I gestori delle piattaforme social saranno obbligati a verificare l'età degli utenti e l'accesso a questi siti è negato ai minori di 16 anni se […]

I gestori delle piattaforme social saranno obbligati a verificare l'età degli utenti e l'accesso a questi siti è negato ai minori di 16 anni se l'iscrizione viene effettuata senza il consenso e la supervisione del genitore. Lo prevede un disegno di legge presentato da Fratelli d'Italia al Senato che, tra i vari obiettivi, […] L'articolo Stop social per under 16 e 'paletti' ai baby influencer : la bozza del ddl

