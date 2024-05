Steve Pagliuca | Sarò a Dublino per tifare Atalanta BAYER LEVERKUSEN molto forte - sarà una grande partita Con la JUVE meritavamo di VINCERE E il manager dell’anno è…

(Di martedì 21 maggio 2024), proprietario di maggioranza dell’, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale diAlla vigilia della finale di, pensiero fisso del tifo atalantino, parla con La Gazzetta dello Sport, l’uomo che detiene dal 2022 il 55% delle quote del club. LA GARA CON LA ROMA –

Steve Pagliuca, proprietario di maggioranza dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Dublino - steve Pagliuca, proprietario di maggioranza dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di dublino - Alla vigilia della finale di dublino, pensiero fisso del tifo atalantino, parla con La Gazzetta dello Sport steve Pagliuca, l’uomo che detiene dal 2022 il 55% delle quote del club. LA GARA CON LA ROMA ... calcionews24

Calcio: Europa League. Pagliuca "Atalanta sfavorita, come col Liverpool" - Calcio: Europa League. Pagliuca "Atalanta sfavorita, come col Liverpool" - Il socio di maggioranza della Dea: 'Sarò a dublino per tifare' ROMA (ITALPRESS) - 'Sarò a dublino a tifare. Il Bayer è una squadra molto forte, ... sport.tiscali

Interviste: vai alla sezione - Interviste: vai alla sezione - Il numero uno della Dea, coproprietario della cordata americana, alla vigilia della finale di Europa League: "Sarò a dublino a tifare, il Bayer è favorito ma lo era anche il Liverpool... De Ketelaere ... gazzetta