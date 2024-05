Steve Carell sarà il protagonista della nuova serie del creatore di Ted Lasso e Scrubs

La corsa playoff prosegue, ma con il passaggio al secondo turno della fase nazionale aumenta il numero delle squadre che saranno nuovamente alle prese con la serie C la prossima stagione. Attualmente sono 52 quelle che tra qualche settimana saranno chiamate ad iscriversi alla Lega Pro. C’è chi non farà i salti di gioia come Ascoli, Feralpisalò e Lecco, retrocesse dalla B.

