Stellar Blade Studio's Next Game Reportedly AAA Action RPG Titled Project Witches - stellar blade Studio's Next Game Reportedly AAA Action RPG Titled Project Witches - U, Xbox 360, PS3, Wii, 3DS, PS Vita & iPhone games with expert reviews, news, previews, trailers, cheat codes, wiki guides & walkthroughs ... me.ign

Stellar Blade potrebbe avere un sequel e arrivare su PC - stellar blade potrebbe avere un sequel e arrivare su PC - Shift Up è molto soddisfatta dei risultati di stellar blade e potrebbe essere interessata a sviluppare sia un sequel che una versione PC. tuttotek

A Stellar Blade Sequel, DLC And PC Port Are Being Planned At SHIFT UP Along With A New IP - A stellar blade Sequel, DLC And PC Port Are Being Planned At SHIFT UP Along With A New IP - SHIFT UP is shifting into gear. After seemingly seeing a good amount of success with the recent launch of stellar blade exclusively on PS5, developer SHIFT UP is reportedly already looking to the ... press-start.au