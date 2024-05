Star Wars - Daisy Ridley ancora all' oscuro del copione | Sarà una scoperta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 21 maggio 2024) La protagonista della saga sequel di, non haletto la nuova sceneggiatura. Dopo aver assaggiato il franchise dinella trilogia sequel portando sulle spalle il peso di un cognome pesante come Skywalker,è pronta a tornare nei panni di Rey nel prossimo lungometraggio che seguirà la ricostruzione dell'Ordine dei Jedi dopo la sconfitta dell'Imperatore Palpatine in L'Ascesa di Skywalker. Il debutto ne Il risveglio della Forza e i successivi sequel sono stati un banco di prova importante per l'attrice, del tutto inesperta rispetto a progetti così mastodontici. Il film dovrebbe intitolarsi- New Jedi Order e dovrebbe uscire nelle sale ...