Star Trek | il nuovo film dedicato alle origini della saga sarà prodotto da Simon Kinberg

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 21 maggio 2024) Paramount sta lavorando allo sviluppo di undi, il cui produttore potrebbe essereil produttore di undida Paramount che verrà diretto da Toby Haynes, già nel team di Andor. La nuova storia dovrebbe essere ambientata molti anni prima rispetto agli eventi raccontati nel lungometraggio del 2009 conChris Pine e Zachary Quinto nei ruoli di Kirk e Spock. IlprogettoIl prossimo tassellostellare è stato scritto da Seth Grahame-Smith, mentre J.J. Abramscoinvolto come produttore. Ilè ideato quindi come un reboot e non sostituirà4, attualmente ancora in …