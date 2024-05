"Spunta la prima portaerei per droni": il segnale della nuova nave cinese - "Spunta la prima portaerei per droni": il segnale della nuova nave cinese - La Cina ha costruito la prima portaerei al mondo dedicata ai droni. La nave, avvistata in alcune immagini satellitare scattate in un cantiere navale sullo Yangtze, nei pressi di Shanghai, e varata nel ...

Scenari. La Cina realizza la prima "portadroni" al mondo - Scenari. La Cina realizza la prima "portadroni" al mondo - Secondo il sito Naval News, nessun'altra marina dispose di una nave simile. Per Asia Times si tratta di “un cambiamento drammatico nella capacità di proiezione della potenza navale cinese” ...

La Cina realizza la prima "portadroni" al mondo - La Cina realizza la prima "portadroni" al mondo - Naval News La Cina non dispone soltanto di tre portaerei, l’ultima delle quali, la Fujian, è tornata nei cantieri navali di Shanghai Jiangnan lo scorso mese dopo aver completato le sue prime prove in ...