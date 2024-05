Spari a Sezze - catturato in Romania l’uomo che ferì la ragazza 20enne

(Di martedì 21 maggio 2024) Sparò contro un locale della movida diunail presunto responsabile in. Le indagini dei Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile che esplose colpi di pistola a– Ilcorrieredellacitta.comSparò davanti a un locale della movida di, ferendo gravemente unadi vent’anni. Dopo intense indagini delle forze dell’ordine, in collaborazione con l’Europol, è stato trovato il presunto responsabile di quella vicenda. Il presunto killer è stato rintracciato in, Paese di cui è originario e aveva trovato rifugio dopo la sparatoria nel Comune pontino. L’arresto è stato condotto dall’IGPR, la Polizia nazionale romena.in ...

