Spareggi Stasera le quattro partite di andata

(Di martedì 21 maggio 2024) Si torna in campo oggi, con fischio di inizio alle 20,30. Sono otto le squadre che si contenderanno l’accesso alle semifinali: da un lato Padova, Torres e Avellino, seconde nei rispettivi gironi della regular season, che faranno il loro debutto nei Playoff al prossimo turno, dall’altro Benevento, Carrarese, Catania, Juventus Next Gen e LR Vicenza, le cinque qualificate dopo i match di ieri sera.le "teste di serie" del sorteggio: Padova, Torres, Avellino e Carrarese (la migliore tra le qualificate) non potranno affrontarsi tra di loro nelle gare die ritorno del secondo turno nazionale (21 e 25 maggio) e giocheranno gli ultimi novanta minuti davanti al proprio pubblico.le sfide didi Catania–Avellino, Vicenza–Padova, Juventus Next Gen–Carrarese e Benevento–Torres. Invece a Pian di ...

