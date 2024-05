Spaccio senza sosta sui Navigli e spedizioni punitive - smantellata banda | 5 arresti e 8 divieti di dimora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) I pusher di via Gola spacciavano 24 ore su 24. Che fosse in strada, sul ponte che corre sopra ilo o nei cortili delle case popolari dopo un sms per accordarsi con il cliente di turno. Nessuna linea gerarchica a governare le dinamiche criminali, anzi una sorta di accordo di mutuo soccorso tra venditori di palline di cocaina. All'alba di martedì, gli agenti dell'Antidroga della Squadra mobile, coordinati dal pm Leonardo Lesti e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Massimiliano Mazzali, hanno eseguito tredici misure cautelari firmate dal gip Alberto Carboni, che hanno riguardato dodici cittadini marocchini e un egiziano, tutti con precedenti: in cinque sono finiti in carcere, mentre per altri otto è stato disposto il divieto dia Milano o in Lombardia. Di età compresa tra 21 e 37 anni, sono accusati a vario titolo di ...