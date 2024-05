Spaccio in carcere a Velletri | la droga nascosta nel prosciutto - poi rivenduta fra i detenuti

I Carabinieri della Compagnia di Velletri, al termine di meticolose indagini, hanno ricostruito l’approvvigionamento di Droga all’interno della casa circondariale di Velletri. Un sistema collaudato che faceva entrare lo stupefacente in pacchi sottovuoto di generi alimentari e ceduto nella struttura penitenziaria. Spaccio di Droga in carcere , i Carabinieri eseguono 33 misure di custodia cautelare – ilcorrieredellacitta. ilcorrieredellacitta

Un libro che ha riservato decisamente una sorpresa ai carabinieri della stazione di Marsciano che lo hanno aperto. Le pagine, infatti, erano state ritagliate fino a creare uno spazio, invisibile dall’esterno, all’interno del quale poter conservare la Cocaina. Trentadue dosi per un totale di 14 grammi, pronte per essere spacciate e conservate in questo modo nell’abitazione dove un cittadino albanese diventidue anni viveva a Perugia.

lanazione