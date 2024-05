Sostenibilità Ambientale e Solidarietà - i Rotary Club casertani incontrano gli studenti dell’ISIS Ferraris

(Di martedì 21 maggio 2024) Caserta. Si è svolto mercoledì scorso presso l’Isisdi Caserta l’evento conclusivo, per l’annualità 2023/24, del progetto “” promosso dalLuigi Vanvitelli di Caserta – presieduto da Gianluca Parente – realizzato in collaborazione con Decò, sostenuto dalla Fondazionee realizzato con la collaborazione deiAcerra Casalnuovo, Alto Casertano Piedimonte Matese, Aversa Terra Normanna, Campania Napoli, Capua Antica e Nova, Caserta Reggia, Maddaloni Valle di Suessola, Napoli, Nola Pomigliano d’Arco, Sant’Agata de’ Goti, Ulisse Golfo di Napoli e del RotaractCaserta Luigi Vanvitelli e dell’Inner Wheel Caserta Luigi Vanvitelli. L’INIZIATIVA Il ...

Onda green cremonese: «Progettiamo il futuro» - Onda green cremonese: «Progettiamo il futuro» - A Santa Monica gli studenti emozionano alla presentazione del progetto Era voluto dal rotary. Ogni scuola un tema: dallo spreco alimentare alla deforestazione, dal greenwashing al fotovoltaico ... laprovinciacr

A lezione nel Parco Alto Milanese - A lezione nel Parco Alto Milanese - rotary club Parchi Alto Milanese e scuola media San Giulio di Castellanza insieme per un progetto di educazione ambientale outdoor al Parco Alto Milanese. A lezione di educazione ambientale nel Parco ... primamilanoovest

Operazione "Mare Pulito". Via i rifiuti dai fondali - Operazione "Mare Pulito". Via i rifiuti dai fondali - Intervento a Porto Ercole grazie all’impegno dei diportisti e dei sub del luogo. Importante anche l’apporto di rotary Club, Comune e Capitaneria. . lanazione