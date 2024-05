Sonia Bruganelli | Paolo Bonolis? Organizzerò dei casting per trovargli una fidanzata

(Di martedì 21 maggio 2024) Una separazione che da tempo era nell’aria, secondo i giornali, e che è diventata realtà nelle ultime settimane, quandohanno confermato di essersi lasciati dopo quasi 26 anni di matrimonio. Una vita insieme, con l’opinionista dell’Isola dei Famosi che proprio in queste ore ha parlato del suo rapporto attuale con l’ex marito e padre dei figli Silvia, 20 anni, Davide, 19 anni, e Adele, 15 anni. Ha spiegato come la loro separazione sia avvenuta con grande civiltà, stima e maturità, sottolineando che l’affetto reciproco è rimasto intatto. “Serve intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone” ha sottolineatoal settimanale Confidenze. Leggi anche: “Non tutte le SS erano criminali”. Terremoto nella destra Europea, Le Pen e Lega “rompono” con i tedeschi di AFD“Gli affetti restano.

