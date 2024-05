Sonia Bruganelli fa sul serio con Angelo Madonia? Beccati insieme Doveva esserci Paolo Bonolis

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 21 maggio 2024)fanno sul? I due sono stati vistiancora una volta: cosa sta succedendo? Da ormai diverse settimane i rumors sulla coppia formata dalla ex die dal ballerino di Ballando con le Stelle si stanno facendo insistenti. La prima voltasono stati paparazzatia Palma di Maiorca: con loro, però, c’erano anche l’assistente di lei e l’amico e collega di lui Alessandro Boero. Successivamente, poi,sono stati visti a Roma, questa volta da soli. Ecco cosa diceva Chi in quel periodo: “Il ballerino è uscito prima con sua figlia per ...