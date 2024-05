(Di martedì 21 maggio 2024) Manca poco. Bisognerà aspettare l'8 e il 9 giugno per scoprire se verrà confermato l'andamento dei consensi degli ultimi mesi o se ci saranno delle sorprese. L'ultimoo Swg mostra il Pd ina 6 punti dida FdI che resta primo. Restano le incognite sul testa a testa tra Lega e FI e sulla sfida tra Avs, Azione e Stati Uniti d'Europa per chi supererà il 4%. Ecco che cos'è emerso.

Sondaggi politici, Pd in crescita al 21% accorcia la distanza con FdI: chi vince alle elezioni europee - Sondaggi politici, Pd in crescita al 21% accorcia la distanza con FdI: chi vince alle elezioni europee - che nelle ultime settimane il partito di Elly Schlein ha accorciato la distanza con FdI fissandosi stabilmente sopra quota 20%. Al momento con una crescita di mezzo punto in una settimana, il Pd è ... fanpage

Julian Assange, ora nessuna lezione di democrazia universale - Julian Assange, ora nessuna lezione di democrazia universale - Chiedendo per lui una cella a vita, gli Usa dicono al mondo che la libertà d’espressione va bene ma se sono loro a decidere cosa dire o non dire ... ilfattoquotidiano

Industria: Intesa Sp-Prometeia, 'in 2025-28 su elettrotecnica, meccanica ed elettronica' - Industria: Intesa Sp-Prometeia, 'in 2025-28 su elettrotecnica, meccanica ed elettronica' - Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Nel quadriennio 2025-28 i settori che avranno le maggiori opportunità di crescita sono quelli legati alla twin transition, a iniziare dall'elettrotecnica (+2,6% medio ann ... lagazzettadelmezzogiorno