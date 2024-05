Sondaggi - il PD è in crescita | le prospettive per le Europee

(Di martedì 21 maggio 2024) Una deadline molto vicina. Manca molto poco alle Elezioni, che andranno in scena i prossimi 8 e 9 Giugno. Meno di tre settimane e si potrà scoprire se l’esito delle urne confermerà la tendenze finora tracciate dagli ultimio se invece ci riserverà delle sorprese. Per il momento l’andamento sembra ormai consolidato con Fratelli d’Italia primo, seguito da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Ma attenzioni a possibili sorprese. Vi sono, infatti, ancora diverse incognite a riguardo. Una prima è quella che riguarda il testa a testa tra Lega e Forza Italia che corrono per accaparrarsi il posto di secondo partito di maggioranza, un’altra è quella su chi tra la forze più piccole riuscirà a superare la soglia del 4% ed entrare così al Parlamento UE. Le due forze, una volta principali nella vita politica del Paese e gancio di traino ...

A tre settimane dal voto per le Europee , Fratelli d’Italia cresce negli ultimi sondaggi e si porta molto avanti rispetto alla soglia psicologica, fissata nel dato delle ultime Politiche, al 26%, mentre il Pd accelera, il M5S cala bruscamente e Forza Italia supera la Lega. Sono le intenzioni di voto registrate ieri, 20 maggio, dal sondaggio Swg per il Tg La7 che mostra i dati se le elezioni Europee si tenessero adesso. secoloditalia

Questa tornata elettorale europea sta generando un impatto emotivo maggiore del solito, soprattutto a Berlino. Si notano le aspettative, le paure e un primo riscontro dei possibili orientamenti di voto già per le elezioni nazionali del 2025. L’atmosfera che si respira in Germania riguarda in effetti tutto il Vecchio Continente, perché all’Europarlamento è il Paese col più alto numero di seggi: 96 su 720. strumentipolitici

Manca poco alle europee . Bisognerà aspettare l'8 e il 9 giugno per scoprire se verrà confermato l'andamento dei consensi degli ultimi mesi o se ci saranno delle sorprese. L'ultimo Sondaggi o Swg mostra il Pd in crescita a 6 punti di distanza da FdI che resta primo. Restano le incognite sul testa a testa tra Lega e FI e sulla sfida tra Avs, Azione e Stati Uniti d'Europa per chi supererà il 4%. fanpage

