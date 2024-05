Sollevamento pesi Azzurra Bovina conquista il titolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Grazie ai 72 kg sollevati in terza prova, l’atleta del Cus FerraraBambini hato ilAssoluto e di categoria Juniores di Parapowerlifting. La gara disputata come consuetudine all’ Hotel Hilton di Fiumicino, è stata di ottimo livello ed ha visto la cussina precedere Giorgia Scaduto (Iron Fit Palermo) e Sefora Spinello (Pol. G.Primo Catania). La progressione di, seguita come sempre dal tecnico Luca Salani, è stata imperiosa ed ha portato all’alzata da 72 chili che vale anche come nuovo record italiano di Categoria (battuto il suo precedente record di 64kg). Le belle notizie però non finiscono qui.è stata chiamata a vestire la maglia della Nazionale per la prima volta in occasione della World Cup, che si terrà a Tbilisi in Georgia dal 20 al 26 ...