Sofia Stefani - i messaggi tra la ex vigilessa e il suo presunto assassino | Sono esaust - non reggo più

Domani la Procura conferirà l'incarico per l'autopsia su Sofia Stefani: dall’esame ci si aspettano chiarimenti non tanto sulle cause della morte della vigilessa, ma sulla dinamica di quanto accaduto. Giampiero Gualandi, 62enne ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, continua a parlare di un incidente.Continua a leggere

fanpage