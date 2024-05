Società Club al lavoro per l’iscrizione Sciurpa resta in attesa

Ancora tutta da definire la nuova Serie C delle marchigiane. Solo l’Ancona al momento, è l’unica certezza. Vis Pesaro e Recanatese ai Play-Out e l’Ascoli ancora in bilico tra B e C JESI, 4 maggio 2024 – Ad una settimana dalla conclusione del torneo di Serie C, che quest’anno vedeva impegnate 4 marchigiane, Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro, nonostante i verdetti finali che hanno per ora visto solo la salvezza dell’Ancona e la retrocessione della Fermana, rimangono ancora tanti i punti interrogativi per la C che verrà.

