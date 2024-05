Slovenia - i 30 pre-convocati per Euro2024 | torna Ilicic dopo quasi 3 anni

(Di martedì 21 maggio 2024) C’è anche Josipnella lista dei 30 pre-dellaverso gli imminenti Campionati Europei. Un’assenza ditre– dalla sfida contro il Cipro del novembre 2021 – per l’ex giocatore di Palermo, Fiorentina e Atalanta, ora all’NK Maribor. Ci sono anche altre due conoscenze del nostro campionato di Serie B nella lista del ct Matjaz Kek: il difensore della Sampdoria Petar Stojanovic e il centrocampista del Sudtirol Jasmin Kurtic. I 30 PRE-DELLAPortieri: Oblak, Belec, Vekic e Vidovsek.Difensori: Balkovec, Bijol, Blazic, Brekalo, Drkusic, Janza, Karnicnik, Stojanovic, Zaletel. Centrocampisti: Elsnik, Gnezda Cerin, Gorenc Stankovic, Horvat, Kurtic, Lovric, Verbic, Zajc, Zeljkovic, Zugelj.Attaccanti: Celar, ...

La Slovenia ha reso noto l`elenco dei pre-convocati per la spedizione a Euro 2024 in Germania: questa la lista dei nomi scelti dal ct Kek. #EURO2024 #Src... calciomercato

Slovenia, i convocati per Euro2024: c'è Josip Ilicic - slovenia, i convocati per Euro2024: c'è Josip Ilicic - Le scelte ufficiali di Matjaz Kek per Euro2024: torna Josip Ilicic Tra le tante nazionali che stanno diramando la lista ufficiale dei convocati c'è anche la slovenia. Il ct Kek ha da poco reso note le ... gianlucadimarzio

Euro2024: Inghilterra. Rashford ed Henderson fuori da 33 pre-convocati - Euro2024: Inghilterra. Rashford ed Henderson fuori da 33 pre-convocati - Sono loro i due esclusi eccellenti dalla lista di 33 pre-convocati del ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ... Nel girone C con Serbia, Danimarca e slovenia, l'Inghilterra sosterrà due amichevoli, il ... sport.tiscali

Josip Ilicic, il ritorno: è tra i preconvocati della Slovenia per Euro 2024 - Josip Ilicic, il ritorno: è tra i preconvocati della slovenia per Euro 2024 - Josip Ilicic figura nella lista dei trenta preconvocati (saranno 26 i convocati definitivi) dal commissario tecnico Matjaz Kek per Euro 2024. L’ex giocatore dell’Atalanta, che dal 2022 veste la maglia ... calcioatalanta