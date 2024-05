Siracusa - furti nella sede del PD | rubate attrezzature e un proiettore

(Di martedì 21 maggio 2024) Ladridel PD aretuseo:per la campagna elettoraledurante la notte. Il senatore Antonio Nicita ha espresso la sua solidarietà. Il furto e la solidarietà di Nicita “La mia solidarietà e il mio sostegno al Pd, la cuiè stata derubata nel corso della notte. Un bottino misero per i ladri e un danno enorme per la nostra comunità democratica sul territorio, a cui è stata sottratta diversa attrezzatura, ancora più fondamentale in questo periodo di campagna elettorale”. Queste le parole del senatore Antonio Nicita, candidato alle europee col Pd. “Porte divelte e vetri infranti: un vile attacco – continua il senatore del partito democratico– che voglio sperare privo di alcun intento intimidatorio. Confidiamo nelle forze di polizia per ...

Non si fermano le azioni nelle università da parte dei collettivi pro Palestina. Alcune decine di Studenti , che stanno occupando in questi giorni i dipartimenti, hanno fatto irruzione nella sede del Rettorato dell’Università di Torino in via Verdi, dove era in corso una riunione tecnica della commissione istruttoria del personale. “Siamo qui per chiedere un confronto e la rescissione di tutti gli accordi con lo Stato di Israele ”, hanno spiegato i ragazzi. ilfattoquotidiano

Graduatorie GPS 2024 /26: la priorità nella scelta della sede è una condizione importante, che determina l'andamento dell'attribuzione delle cattedre. Ma è la fase che interessa le supplenze, non la compilazione della domanda per inserimento /aggiornamento GPS. L'articolo Graduatorie GPS 2024 : docente caregiver del nonno ha la precedenza nella scelta della sede? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. orizzontescuola

Tempo di lettura: 2 minutiL’ Università di Salerno ha definito le date in cui sarà possibile sostenere il TOLC-LP , test organizzato dal CISIA, per l’accesso al Corso di Laurea ad orientamento professionale in Tecniche per l’Edilizia e il Territorio, corso abilitante che permette di acquisire conoscenze e competenze di livello intermedio nell’edilizia e nel territorio. anteprima24

Le voci dei vincitori di Gara 1 a Laguna Seca - Le voci dei vincitori di Gara 1 a Laguna Seca - nella giornata di sabato abbiamo assistito a gare avvincenti sul tracciato di Laguna Seca, così come hanno confermato i vincitori delle varie classi intervistati subito dopo le premiazioni sul podio. ferrari

EDITION APRE LA SUA 20ª SEDE A GEDDA, A TESTIMONIANZA DI UNA NUOVA ERA PER IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA - EDITION APRE LA SUA 20ª sede A GEDDA, A TESTIMONIANZA DI UNA NUOVA ERA PER IL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA - L'apertura del The Jeddah EDITION, il 2 maggio 2024, segna un momento cruciale; riflettendo la ricerca dell'Arabia Saudita per la diversificazione economica e sociale, la proprietà è una ... ansa

Detrazione affitto studenti fuori sede nel 730 2024: chi ne ha diritto e come richiederla - Detrazione affitto studenti fuori sede nel 730 2024: chi ne ha diritto e come richiederla - Per gli studenti fuorisede, è possibile richiedere una detrazione per le spese sostenute per i canoni di affitto: ecco come funziona. immobiliare