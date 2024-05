Singapore Airlines - turbolenza estrema Disastro sfiorato in volo | la ricostruzione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024) Era un britannico l'uomo che ha perso la vita su un aereo dellache, mentre era intra Londra e, è incappato in «una forte». Con lui altre 47 persone sono rimaste ferite (sette delle quali versano in stato critico). «Ovunque si guardasse c'era qualcuno ferito», ha raccontato un passeggero. L'aereo, un Boeing 777-300 ER, aveva lasciato nella notte l'aeroporto di Londra Heathrow diretto alla città-Stato asiatica: a bordo, 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio, ma è rimasto coinvolto nella perturbazione durante il viaggio. Il pilota ha fatto un atterraggio di emergenza a Bangkok alle 15:45. La vittima, un 73enne che soffriva di problemi cardiaci, è morto probabilmente per un attacco di cuore. Il resto dei feriti prima sono stati curati negli spazi ...