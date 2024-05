Simon Kjaer saluta il Milan | giusto farlo ora Futuro? Non ho paura

Dopo Olivier Giroud, il Milan si prepara a salutare anche Simon Kjaer. Per il difensore danese quella di sabato a San Siro sarà l’ultima partita con la maglia rossonera. Quattro anni e mezzo a Milanello per Kjaer, che ha collezionato 120 presenze vincendo lo Scudetto nel 2022. In un video postato sui social, il calciatore 35enne ha voluto salutare i tifosi.

Calciomercato Milan, a fine stagione Simon Kjaer lascerà il club: i tifosi sognano il centrale del Torino Alessandro Buongiorno “Il contratto scade quest’estate, poi Simon lascerà il Milan. Non c’è alcun dramma per questo. È un addio naturale a un club in cui Simon gioca da più di quattro anni, in un momento che sembra giusto”. Queste le parole annunciate da Mikkel Beck, agente del difensore danese che confermano le indiscrezioni degli ultimi giorni: dopo 120 presenze tra coppe e campionato, il capitano della Danimarca saluterà i compagni a fine stagione.

