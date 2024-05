Sicurezza stradale - Salvini | Una svolta con il nuovo Codice della strada E presto ci sarà anche il guardrail salvavita

"La sicurezza stradale è una priorità del Dipartimento della Pubblica sicurezza ". Così Renato Cortese (foto a sinistra), Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, anch’egli presente oggi a Roma nell’ambito dell’incontro promosso da Quotidiano Nazionale al Talent Garden di Roma a cui prenderanno parte anche 150 giovani delle scuole capitoline. quotidiano

"La sicurezza stradale è valore fondante del nostro Gruppo". Non ha dubbi la Presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri che sarà presente questa mattina al Talent Garden per l’evento di QN. "Convinti della responsabilità sociale d’impresa – afferma Elisabetta Oliveri –, portiamo avanti con determinazione il nostro impegno per promuovere comportamenti sicuri e consapevoli alla guida, con campagne informative rivolte in particolare alle nuove generazioni.

