“Siamo in contatto con Diana”. L’assurda storia che coinvolge Harry e Meghan - “Siamo in contatto con diana”. L’assurda storia che coinvolge Harry e Meghan - Da tempo circolano voci secondo cui i duchi di Sussex sarebbero in contatto con il “fantasma” di Lady diana: una storia inverosimile che sta facendo molto rumore ...

Due addetti alla reception per la Tenuta Torre Diana - Due addetti alla reception per la Tenuta Torre diana - A Mordano, Tenuta Torre diana srl cerca due addetti alla reception per hotel. Esperienza e conoscenza dell'inglese richieste. Contratto di sei mesi.