Si taglia la gola nel Cpr - poi si strappa i punti per evitare il rimpatrio | “Sta per avere una figlia in Italia”

(Di martedì 21 maggio 2024) Quattro persone hanno tentato il suicidio nel centro di permanenza per ildi via Corelli a Milano. Una, in particolare, si è procurato un profondo taglio alla. A breve la compagna incinta partorirà, ma lui non potrà riconoscere il bambino: "Non è la prima volta che questo accade purtroppo", afferma a Fanpage.it la volontaria dell'associazione Naga, Nadia Bovino.

