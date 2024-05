Si suicida con i gas di scarico dell’auto nel suo garage di Secondigliano | due mesi fa suo figlio e la fidanzata erano morti nello stesso modo

Fidanzati morti a Secondigliano , il padre di Vincenzo trovato morto in garage . Sarebbe morto nella stessa maniera del figlio Un nuovo dramma scuote la comunità di Secondigliano a pochi mesi dalla morte dei due giovani Fidanzati . Alfredo Nocerino, 54 anni, è stato trovato senza vita nel garage della sua abitazione, lo stesso luogo dove il 16 marzo scorso erano stati rinvenuti i corpi esanimi del figlio Vincenzo , 20 anni, e della sua fidanzata iraniana Vida Shahvalad, 22 anni. 361magazine

Lo hanno trovato morto nello stesso luogo e nelle stesse circostanze in cui hanno perso la vita il figlio e la fidanzata. È il caso di Alfredo Nocerino, poche ore fa trovato senza vita nel... ilmattino

Lo hanno trovato morto nello stesso garage in cui il figlio, Vincenzo Nocerino di 20 anni, e la fidanzata iraniana, Vida Shalavalad, avevano perso la vita. Anche lui, come loro, è morto asfissiato dal gas di scarico dell'auto. Il corpo di Alfredo Nocerino è stato trovato senza vita nel box auto di via Fosso del Lupo a Secondigliano, dove lo scorso marzo vennero trovati, appunto, i due ragazzi.

tg24.sky