Sfrattati dallo stabilimento | in 40 rischiano il posto di lavoro

Scontro tra sindacati e Bosch per il rischio di chiusura dello stabilimento di Bari . Da tempo in crisi , la fabbrica è recentemente stata riconvertita dall’azienda tedesca alla produzione di parti per biciclette elettriche. Dopo che il boom degli scorsi anni ha saturato la domanda però, non sembrano esserci più le condizioni per giustificare il numero di operai impiegati. quifinanza

Per il match contro il Monza, l’allenatore Calzona vuole risvegliare l’orgoglio degli azzurri azzerando le gerarchie. Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, Francesco Calzona vuole scuote re l’ambiente Napoli in vista della delicata trasferta di Monza. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha scelto la via del basso profilo per risvegliare l’orgoglio dei suoi giocatori. napolipiu

Ternana-Bari, già record di biglietti, mentre spunta un giallo sulla vendita online - Ternana-Bari, già record di biglietti, mentre spunta un giallo sulla vendita online - Si prepara il Leberati delle grandi occasioni. Anzi delle grandissime. Dopo il successo delle prelazioni per gli abbonati, che vanno avanti fino a mercoledì 22 maggio, è cominciata ... ilmessaggero

Temu segnalato all’Agcom: non rispetta le normative Ue in termini di trasparenza e sicurezza, i prodotti più a rischio - Temu segnalato all’Agcom: non rispetta le normative Ue in termini di trasparenza e sicurezza, i prodotti più a rischio - Altroconsumo ha segnalato Temu all'Agcom per violazioni del Regolamento Ue sui servizi digitali e per alcuni prodotti non sicuri ... greenme

F1 | Ferrari, Clear: “La forza di Vasseur è dare fiducia necessaria alle persone” - F1 | Ferrari, Clear: “La forza di Vasseur è dare fiducia necessaria alle persone” - L'aria in Ferrari è cambiata. Ne è convinto Jock Clear. L'attuale direttore della Ferrari Driver Academy, discutendo dei miglioramenti apportati in squadra da Frederic Vasseur arrivato a Maranello ad ... f1grandprix.motorionline