Sesa | Il Napoli ha pagato l’addio di Spalletti - ma è condannato ad avere successo

Sesa : ”Tutti i tifosi del Napoli dovranno sempre dire grazie a De Laurentiis , un Presidente che ha rilevato un club fallito nel 2004 e ha portato un calcio d’elite dopo tanti anni bui” La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva una vecchia conoscenza della Serie A, David Sesa , ex calciatore, tra le tante, di Lecce, Napoli , SPAL. terzotemponapoli

David Sesa, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad ‘Azzurro 99’ in onda su Campi Flegrei Tv. “Calzona sta lavorando bene, ed ha dato fiducia a questo gruppo. Un allenatore che conosce bene l’ambiente, e che quindi ha saputo per il momento tirare fuori il meglio dai calciatori. Poi c’è tempo e secondo me il Napoli può raggiungere la Champions League”.

terzotemponapoli