Servizio idrico - interrogazione di Zinzi su commissario ad acta per distretto Caserta

Caserta. Diversi mesi fa sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile per collegare via G. M. Bosco alla Biblioteca Comunale, passando per Piazza Cattaneo, Piazza Pitesti, Via Leonardo, Viale Gallicola, Viale Michelangelo e Via Lodati. L’obiettivo ambizioso dell’amministrazione è stato quello di congiungere queste piste a quella già esistente in corso Giannone per realizzare un itinerario complesso di 18 chilometri.

