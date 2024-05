Serie B OraSì e Blacks - parte il toto-allenatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) A neanche una settimana dalla fine della stagione, la dirigenza deiha già iniziato a lavorare in vista della prossima annata che si preannuncia ancora più competitiva e ricca di insidie dell’attuale. La riduzione del numero delle squadre dell’A2 da 24 a 20 farà scendere di categoria molti giocatori di qualità e di conseguenza si alzerà il livello dellaB Nazionale. Senza dimenticare poi che la stagione regolare sarà massacrante: le 42cipanti verranno divise in due gironi da 21 (Nord e Sud) e dunque ci saranno 40 partite di regular season a cui si aggiungeranno i play-in, i playoff e i playout. Al momento le certezze in casa faentina sono Poletti e Tomasini, unici con il contratto in essere anche per la prossima stagione, mentre con altri giocatori la dirigenza si incontrerà per deciderne il futuro. La grande ...