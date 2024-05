Serie A - si intravede un cambio Ecco la linea del governo – CdS

(Di martedì 21 maggio 2024) LaA sotto il controllo diretto del: prende piede la nuova idea dei ministri Giorgetti e Abodi, come scritto dal Corriere dello Sport. CONTROLLO – Sulla nuova authority che controllerà i conti dei club professionistici è ila dettare la. Il ministro dell’Economia Giorgetti e il suo collega dello Sport, Abodi, vanno avanti con l’idea di una struttura esterna allo sport. Il testo di ieri sembra essere stato chiuso dal dipartimento in attesa adesso del consiglio dei ministri in programma il prossimo venerdì. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi: il presidente dell’authority e i due componenti sarebbero nominati dal Ministero per lo Sport di concerto con quello dell’Economia in stile Sport e Salute. Arriva dunque unepocale nei campionati di calcio, compresa la ...

Un’immagine che rimarrà nella memoria, quella andata in onda al notiziario di France 24. Alcuni agenti dai volti coperti da passamontagna sono stati ripresi mentre entrano nella sede dell’Ordine degli avvocati di Tunisi per arrestare l’avvocata Sonia Dahmani , sempre molto critica nei confronti del Presidente Saied . Una brutalità che racconta bene la determinazione di mettere a tacere ogni voce dissidente da parte di chi detiene il potere. iodonna

“Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - “Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Arresto per Gallant e Netanyahu: la Francia è a favore - L'esclusiva di David Ignatius sostiene che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni a Rafah, e avrebbe accettato le richieste degli Stati Uniti ... ilfattoquotidiano

"Arrestate Netanyahu e Sinwar per cimini di guerra". La Francia appoggia l'Aja - "Arrestate Netanyahu e Sinwar per cimini di guerra". La Francia appoggia l'Aja - Israele e Hamas hanno commesso "crimini di guerra e contro l'umanità e i loro leader devono essere arrestati". La Francia segue l'Aja. Gli Usa si dissociano ... affaritaliani

"Sanità migliorata Narrazione falsa". A Crotone il sit-in della Cgil - "Sanità migliorata Narrazione falsa". A Crotone il sit-in della Cgil - Sit-in Cgil davanti gli ospedali calabresi per affrontare la questione della sanità. L'idea è quella che si stia favorendo il privato ... quotidianodelsud