Serie A - Cassano sgancia la bomba | L’Inter era strafavorit - il Milan è SCARSO

Il Milan non ha perso l’armonia in vista della sfida delicatissima contro la Roma che vale un posto in semifinale di Europa League. I rossoneri all’Olimpico devono recuperare l’1-0 subito nel match di andata per puntare ancora a vincere un trofeo in questa stagione. Nell’allenamento della vigilia, però, la squadra di Stefano Pioli ha dimostrato di vivere la pressione con sorrisi e scherzi.

