Serie A 2024 2025 - nuova offerta DAZN | prezzo scontato per gli abbonati della Juventus

De Laurentiis starebbe accelerando per Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli, con una nuova offerta da 6 milioni di euro per convincere il tecnico salentino. La telenovela sul nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere giunta a una svolta decisiva. Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Giordano, Aurelio De Laurentiis starebbe accelerando per provare a ingaggiare Antonio Conte sulla panchina azzurra, con una nuova offerta da 6 milioni di euro per convincere il tecnico salentino.

