Sergio Rubini dirige ‘Giacomo Leopardi – Vita e Amori del poeta’ - le prime immagini della serie

A volte i pianeti si allineano per davvero. Hugh Jackman aveva giurato e spergiurato di non tornare più ad affilare gli artigli di adamantio di Wolverine. Con Logan aveva chiuso un ciclo cinematografico. Ci ha pensato poi l’amico Ryan Reynolds aka Deadpool a fargli cambiare idea (Deadpool e Wolverine, in sala dal 24 luglio). Attorno a questo inaspettato ma gradito ritorno al cinema l'X-men più amato è “resuscitato” anche in chiave podcast e per un progetto tutto in italiano.

