Sequestrata la giostra precipitata durante la festa a San Severo Due ragazze le più gravi tra i 9 feriti | per loro fratture di vertebre - femore e bacino

(Di martedì 21 maggio 2024) Migliaia in piazza per ladella Madonna del Soccorso nel Foggiano: l’incidente in serata probabilmente causato dalla rottura di un cavo

Pubblicato il 16 Marzo, 2024 I ratti che infesta no il quartier generale della polizia di New Orleans sono tutti “ strafatti” . Sono entrati nella stanza delle prove e hanno fatto una scorpacciata di marijuana . Il caso evidenzia un drammatico problema che ha colpito la città della Louisiana, in particolar modo il quartier generale della polizia : una notevole infesta zione di topi. dayitalianews

Sequestrata la giostra a San Severo dopo l'incidente: nove ragazzi feriti - sequestrata la giostra a San Severo dopo l'incidente: nove ragazzi feriti - SAN SEVERO - È stato sequestrato il Luna Park a San Severo dopo che ieri sera una giostra è precipitata a terra a causa del cedimento di alcuni cavi, causando il ferimento di nove ragazzini presenti a ... giornaledipuglia

San Severo, crolla la giostra: 9 ragazzini feriti, impianto sequestrato - San Severo, crolla la giostra: 9 ragazzini feriti, impianto sequestrato - È stata sequestrata la giostra che ieri sera a San Severo è precipitata ... si è recato nella zona dove è stato allestito il luna park in occasione della festa patronale in onore della madonna del ... unionesarda

Luna Park San Severo: fratture a femore, bacino e vertebre per due ragazze. Nulla di grave per altri sette adolescenti - Luna Park San Severo: fratture a femore, bacino e vertebre per due ragazze. Nulla di grave per altri sette adolescenti - "Per fortuna quasi tutti i ragazzi saranno dimessi a breve. Per due ragazze, invece, si registra per una la frattura ... immediato