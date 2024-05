Senua’s Saga | Hellblade 2 - un video confronto tra Xbox Series - Series S e PC

Euronics ha lanciato un’ offerta davvero imperdibile: Xbox Series S 512GB a un prezzo davvero imbattibile. Vale la pena acquistarla? Scopriamolo Gli amanti del gaming possono iniziare a preparare i loro portafogli. Euronics propone un’ offerta imperdibile per la Xbox Series S 512GB , disponibile a soli 249 euro. Un’occasione unica per immergersi nel mondo next-gen ad un prezzo davvero conveniente. tuttotek

Digital Foundry ha pubblicato il video di analisi del l’update next-gen di Fallout 4, rilasciato gratuitamente da Bethesda la scorsa settimana su PS5, Xbox Series X|S e PC. La redazione inglese ha quindi analizza to con grande meticolosità le varie modalità offerta dal gioco con questo nuovo aggiornamento su console, scoprendo che in realtà le promesse fatte dal publisher americano qualche settimana fa non sono state mantenute. game-experience

Xbox Italia ha pubblicato un nuovo video dedicato interamente ai giochi di Maggio 2024 pronti ad approdare su Xbox Series X|S, dove tra questi non possiamo che vedere in primo piano Senua’s Saga : Hellblade 2. Come abbiamo anticipato con un articolo dedicato ai 15 migliori gioco di Maggio 2024 qualche giorno fa, uno dei titoli più attesi di questo mese appena iniziato non può che essere l’ultima opera di Ninja Theory, pronta a far proseguire il viaggio di Senua dalla giornata del 21 Maggio in esclusiva su Xbox Series X, Series S e PC. game-experience

Elden Ring: Shadow of the Erdtree si avvicina, il nuovo trailer della storia mostra la furia di Messmer - Elden Ring: Shadow of the Erdtree si avvicina, il nuovo trailer della storia mostra la furia di Messmer - Xbox series X/S e PC (Steam). Un primo trailer era stato diffuso tre mesi fa, e ora, quando manca un mese esatto al lancio, i due studi condividono un nuovo video ricco di informazioni sulla narrativa ... it.ign

Senua's Saga: Hellblade 2 a confronto su PC e Xbox: scopriamo le differenze - Senua's Saga: Hellblade 2 a confronto su PC e Xbox: scopriamo le differenze - ElAnalistaDeBits ha realizzato un interessante video confronto fra le versioni PC e Xbox di Senua's Saga: Hellblade 2, rivelando tutte le differenze. multiplayer

Qualcomm Snapdragon X Series: quali differenze tra Snapdragon X Elite e Plus - Qualcomm Snapdragon X series: quali differenze tra Snapdragon X Elite e Plus - In cosa differiscono i vari modelli di SoC Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus presentati da Qualcomm per i nuovi Copilot+ PC con Windows Scopriamolo insieme. hwupgrade