Semprini RAI posta la foto di Gianluca Mancini con la bandiera della Lazio | sui social è polemica

(Di martedì 21 maggio 2024) Ad una giornata dalla fine del campionato il derby di Roma sembra ancora non finire, nostante ormai la squadra giallorossa sia aritmeticamente sesta con i biancocelesti settimi (manca un solo punto da conquistare in casa contro il Sassuolo): infatti il giornalista Rai,(tifoso romanista), ha pubblicato sui, ladiventata famosa, che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Mourinho frecciata alla: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…” Guglielmo Timpano irride i tifosi: “Tutti giù dal trespolo. Tu che hai gufato invano, alza gli occhi…” Matilde Brandi: “Questo è l’anno ...

Divorzio Totti - Blasi: "Non ci sono terze persone". E parla l'ex di Noemi Bocchi - ... incalzato dai conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha ammesso senza mezzi termini che la ... lo ha messo dapprima sul Trono di Uomini e Donne, poi in sella alla bici come postino di C'è Posta ...

Divorzio Totti - Blasi: "Non ci sono terze persone". E parla l'ex di Noemi Bocchi - ... incalzato dai conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha ammesso senza mezzi termini che la ... lo ha messo dapprima sul Trono di Uomini e Donne, poi in sella alla bici come postino di C'è Posta ...