“Sei tu Fleximan - facciamo un selfie” - parla Enrico Manto -n, ex Forza Nu -va, accusato di tagliare gli autovelox

(Di martedì 21 maggio 2024)an, operaio padovano di 42 anni, con una militanza passata inNuova, rompe il silenzio in un'intervista a Libero dopo l'indagine per il danneggiamento di diversiin Polesine: "Mi hanno chiesto di partecipare a trasmissioni televisive. Per la stampa di sinistra sono un criminale, un bandito".

“Sei tu Fleximan, facciamo un selfie”, parla Enrico Mantoan, ex Forza Nuova, accusato di tagliare gli autovelox - “Sei tu Fleximan, facciamo un selfie”, parla Enrico Mantoan, ex forza Nuova, accusato di tagliare gli autovelox - Enrico Mantoan, operaio padovano di 42 anni, con una militanza passata in forza Nuova, rompe il silenzio in un'intervista a Libero dopo l'indagine per ... fanpage

Il presunto Fleximan: «La gente mi insegue per farsi un selfie» - Il presunto Fleximan: «La gente mi insegue per farsi un selfie» - Enrico Mantoan ha rilasciato un’intervista a Libero quotidiano in cui afferma di aver dovuto abbandonare la sua residenza perché assediato dai giornalisti. tribunatreviso.gelocal

Fleximan, spunta un terzo uomo nel video del raid: cosa sappiamo dei complici - Fleximan, spunta un terzo uomo nel video del raid: cosa sappiamo dei complici - Rovigo, 21 maggio 2024 – Spunta un terzo uomo nell’indagine su Fleximan. In uno dei video in mano agli inquirenti sarebbe stato ripresa una terza persona, ancora da identificare, a bordo dell’auto ... ilrestodelcarlino