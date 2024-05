Sciopero taxi fino alle 22 | la rabbia dei tassisti

Sarà un'impresa molto difficile trovare un taxi oggi , d alle 8 alle 22 in tutta Italia. I sindacati hanno confermato lo Sciopero che culminerà con una manifestazione a Piazza San Silvestro, a Roma , d alle 11 alle 17. Un'astensione dal lavoro che ha messo d'accordo praticamente tutti i sindacati e le sigle tranne il 3570 di Loreno Bittarelli - l'ultima risale al luglio 2022 - che auspicano "la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù di algoritmi e multinazionali". tg24.sky

Roma, 21 maggio 2024 – Si fermano i taxi oggi, con uno Sciopero nazionale : d alle 8 alle 22 le auto bianche si fermeranno in tutta Italia. Verrà comunque "garantito il servizio di trasporto sociale per anziani, portatori di handicap e malati", fanno sapere i sindacati. I motivi della protesta Lo Sciopero è stato indetto dai sindacati di categoria Unica CGIL – FAST – UGL – UTI – TAM – CLAAI Unione Artigiani – SATaM – Or.

taxi contro Uber . Un rumoroso gruppo di tassisti, in Sciopero nazionale da questa mattina alle 8 fino alle 22 di stasera per manifestare contro la deregolamentazione del settore, si è dispiegato da piazza Barberini, lungo via del Tritone a Roma. Svariati i cori scanditi al megafono - 'Siamo noi, siamo noi, i tassisti dell'Italia siamo noi' e altri slogan contro Uber - e fumogeni gialli e rossi.

Taxi in sciopero, tensione al corteo non autorizzato - taxi in sciopero, tensione al corteo non autorizzato - I taxi spengono i motori in tutta Italia e lo sciopero questa volta mira a garantire l'indipendenza dagli algoritmi e dalle multinazionali. Un attacco non tanto velato a Uber e al ministro Urso.

Sciopero taxi, manifestazione a Roma - sciopero taxi, manifestazione a Roma - Un momento in piazza San Silvestro della protesta dei tassisti, Roma, 21 maggio 2024.

