Sciopero taxi - esplode la protesta | fumogeni e slogan contro Uber

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 21 maggio 2024). Un rumoroso gruppo di tassisti, innazionale da questa mattina alle 8 fino alle 22 di stasera per manifestarela deregolamentazione del settore, si è dispiegato da piazza Barberini, lungo via del Tritone a Roma. Svariati i cori scanditi al megafono - 'Siamo noi, siamo noi, i tassisti dell'Italia siamo noi' e altri- egialli e rossi. Il concentramento è previsto in Piazza San Silvestro. Per quanto riguarda lo, le auto bianche si fermeranno in tutta Italia fino alle 22 . Verrà comunque "garantito il servizio di trasporto sociale per anziani, portatori di handicap e malati", fanno sapere i sindacati. Loè stato indetto dai ...