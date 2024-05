Sciopero nazionale dei taxi oggi fino alle 22 - a Roma manifestazione dei tassisti

(Di martedì 21 maggio 2024) Sarà un'impresa molto difficile trovare un, d22 in tutta Italia. I sindacati hanno confermato loche culminerà con unaa Piazza San Silvestro, a, d1117. Un'astensione dal lavoro che ha messo d'accordo praticamente tutti i sindacati e le sigle tranne il 3570 di Loreno Bittarelli - l'ultima risale al luglio 2022 - che auspicano "la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù di algoritmi e multinazionali". Ma le associazioni di consumatori parlano di "inutile" che serve solo "a mantenere privilegi ...

Sarà un'impresa molto difficile trovare un taxi oggi, dalle 8 alle 22 in tutta Italia. I sindacati hanno confermato lo Sciopero che culminerà con una manifestazione a Piazza San Silvestro, a Roma , dalle 11 alle 17. Un'astensione dal lavoro che ha messo d'accordo praticamente tutti i sindacati e le sigle tranne il 3570 di Loreno Bittarelli - l'ultima risale al luglio 2022 - che auspicano "la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù di algoritmi e multinazionali". tg24.sky

Sarà un'impresa molto difficile trovare un taxi oggi , d alle 8 alle 22 in tutta Italia. I sindacati hanno confermato lo Sciopero che culminerà con una manifestazione a Piazza San Silvestro, a Roma , d alle 11 alle 17. Un'astensione dal lavoro che ha messo d'accordo praticamente tutti i sindacati e le sigle tranne il 3570 di Loreno Bittarelli - l'ultima risale al luglio 2022 - che auspicano "la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù di algoritmi e multinazionali". tg24.sky

Oggi i tassisti scioperano contro un governo che, paradossalmente, sembra aver fatto di tutto per proteggerli. Le misure introdotte dai ministri Salvini e Urso, lungi dal promuovere la concorrenza , hanno finito per consolidare le posizioni di monopolio dei tassisti, a scapito dei servizi di noleggio con conducente (NCC) e della qualità complessiva del servizio per i cittadini. thesocialpost

Sciopero dei taxi: la protesta dei tassisti a De Ferrari - sciopero dei taxi: la protesta dei tassisti a De Ferrari - Giornata di sciopero dei taxi anche a Genova, parte delle organizzazioni sindacali hanno aderito alla protesta nazionale di martedì 21 maggio 2024, dalle ore 8 alle ore 22. Fascia oraria in cui sarà ... genovatoday

Sciopero Taxi: oggi fino alle 22 l’astensione della auto bianche per legge del settore e regolamentazione Uber - sciopero taxi: oggi fino alle 22 l’astensione della auto bianche per legge del settore e regolamentazione Uber - ROMA - Il meteo con forti pioggia finisce con creare file più lunghe per lo sciopero nazionale dei taxi iniziato questa mattina alle 8 per terminare alle 22 di oggi. Lo sciopero è indetto dalle sigle ... primapress

Sciopero nazionale dei taxi dalle 8 alle 22 "contro la deregolamentazione del settore" - sciopero nazionale dei taxi dalle 8 alle 22 "contro la deregolamentazione del settore" - Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ... teleborsa