Sciopero nazionale dei Taxi – L’attivista milanese | Partecipazione sentita - ma sia ben chiaro | noi puntiamo al dialog - non ai disagi

I taxisti scendono in piazza contro la deregolamentazione del settore. Un momento durante la protesta dei tassisti, Roma, 21 Maggio, 2024. ANSA/GIUSEPPE LAMI (ilcorrieredellacitta.com) I taxisti incrociano le braccia per chiedere maggior tutele per esercitare, ma soprattutto nei confronti della concorrenza spietata delle multinazionali, a Roma come nel resto d’Italia.

