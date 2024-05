Sciame sismico in Italia - 150 scosse nella notte | panico e gente per strada

Notte di terremoto ai Campi Flegrei , continua lo sciame sismico con 150 scosse in poche ore. chiuse le scuole in cinque comuni

Terremoto Campi Flegrei 4.4, notte di paura con migliaia di persone in strada: oggi scuole chiuse e verifiche sui palazzi - Terremoto Campi Flegrei 4.4, notte di paura con migliaia di persone in strada: oggi scuole chiuse e verifiche sui palazzi - Dalle ore locali 19:51 del 20 maggio 2024 (UTC 17:51) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei che, fino alle ore 00:31 del 21 maggio 2024 locali, ha fatto registrare in via ... fanpage

I fatti del 21 Maggio: tremano i Campi Flegrei, chiesto l'arresto per Netanyahu - I fatti del 21 Maggio: tremano i Campi Flegrei, chiesto l'arresto per Netanyahu - /05/2024 07:00:00 E' il 21 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • I Campi Flegrei hanno tremato per una scossa di magnitudo 4.4, la più forte degli ul ... informazione

Campi Flegrei, panico e gente in strada: sciame sismico e scossa 4.4 - Campi Flegrei, panico e gente in strada: sciame sismico e scossa 4.4 - Dalle 19:51 di ieri lo sciame sismico in corso ai piedi del Vesuvio ha fatto registrare, fino alle ore 00:31 di oggi, circa 150 terremoti, il più forte dei quali di magnitudo 4.4, all’interno della ... ligurianotizie