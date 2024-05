Scarlett Johansson su tutte le furie | Hanno copiato la mia voce per ChatGpt - così simile che neanche i miei amici la distinguono

(Di martedì 21 maggio 2024)sul piede di guerra contro l’intelligenza artificiale. La star di Hollywood ha minacciato un’azione legale contro OpenAI, l’azienda creatrice di, accusandola di aver utilizzato la suasenza autorizzazione. L’attrice ha dichiarato infatti al Washington Post di essere rimasta “scioccata, arrabbiata e incredula” dopo aver ascoltato unagenerata dall’intelligenza artificiale di OpenAI che imitava perfettamente la sua: “Laeraalla mia che ipiù stretti non sapevano dire la differenza“, ha affermato. La disputa nasce dal rifiuto dell’attrice di concedere in licenza la suaa OpenAI. Nonostante ciò, l’azienda ...

Her è stato un film di enorme successo sin dal momento della sua uscita, nel 2013. Si tratta di un melodramma fantascientifico in cui uno scrittore di lettere d’amore inizia una relazione con Samantha, il sistema operativo del suo computer dalla suadente voce femminile. Molto si è parlato, con lo sdoganamento dell’Intelligenza Artificiale, di quanto la pellicola avesse preannunciato le evoluzioni tecnologiche che sembrano destinate a dominare il nostro futuro. open.online

Scarlett Johansson minaccia un’azione legale contro OpenAI , accusandola di aver copiato la sua voce dopo che l’attrice ha rifiutato di concederla in licenza. “Quando l’ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza”, ha detto Johansson in una nota al Washington Post. metropolitanmagazine

Scarlett Johansson contro OpenAI: “Ha copiato mia voce per ChatGPT” - Scarlett johansson contro OpenAI: “Ha copiato mia voce per ChatGPT” - Scarlett johansson minaccia un’azione legale contro OpenAI, accusandola di aver copiato la sua voce dopo che l’attrice ha rifiutato di concederla in licenza. “Quando l’ho sentita, ero scioccata, arrab ... metropolitanmagazine

OpenAI ci ha provato con Scarlett Johansson: la voce di “Sky” ha clonato quella dell’attrice - OpenAI ci ha provato con Scarlett johansson: la voce di “Sky” ha clonato quella dell’attrice - La voce di Sky, uno degli assistenti AI di OpenAI, è molto simile a quella di Scarlett johansson. Ecco perché l'attrice ha mobilitato i propri legali ... startupitalia.eu

OpenAI disattiverà voce di ChatGpt simile a Scarlett Johansson - OpenAI disattiverà voce di ChatGpt simile a Scarlett johansson - ROMA, 21 MAG - OpenAI sta lavorando per disattivare una delle voci di ChatGpt simile a quella dell'attrice Scarlett johansson che nel film del 2013 Her, diventato simbolo dell'interazione dell'uomo co ... ansa