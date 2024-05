Scarlett Johansson scioccata e furiosa | OpenAI ha rubato la mia voce

Con un duro comunicato Johansson ha rivelato di aver rifiutato, alcuni mesi fa, un’offerta economica da parte di OpenAI per ottenere i diritti della sua voce . Ma l’azienda di Sam Altman, a quanto pare, ha comunque creato una voce femminile molto simile a quella dell'attrice.... repubblica

Scarlett Johansson minaccia un'azione legale contro OpenAI, accusandola di aver copiato la sua voce dopo che l'attrice ha rifiutato di concederla in licenza. "Quando l'ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula. La voce era così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza", ha detto Johansson in una nota al Washington Post.

quotidiano